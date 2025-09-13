Тенис шампионите Иван Иванов и Александър Василев бяха благословени от митрополит Николай

Без Господа нищо не може да се направи, прекръстваш се и излизаш на корта, посъветва ги Бойко Борисов

Шампионите по тенис Иван Иванов и Александър Василев бяха благословени от пловдивския митрополит Николай, с когото се срещнаха след днешните състезания за купа "Дейвис". "Православната ни вяра не е против спорта, защото ние имаме указание, че благословен е всеки, който се състезава по правилата. Спортът изисква аскетизъм, подобно на църквата. Вие се лишавате от много неща, за да постигнете успехи, така е и в християнската вяра. Ние благославяме спорта, но по правилата, не приемаме някой да инвестира в млад човек и после той да му върне инвестицията с непозволени средства - допинг и какво ли не", обърна се владиката към тенисистите. Той им подари икони и библии и отправи молитви Бог да им даде здраве и много успехи.

"Без Господа нищо не може да се направи, прекръстваш се и излизаш на корта", каза им лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който също е на посещение в митрополията. И определи български фина от миналата седмица като най-хубавиа, защото "във всички случаи се радваш".

Кметът на Пловдив Костадин Димитров също ги поздрави и им връчи почетни плакети и награди от по 10 000 лв. - от името на общината и Федерацията по тенис.