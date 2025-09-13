Ина Лулчева: Съдът се занимава с факти, за които никой няма обвинение

Буди страх у мен това, че съдът се занимава с факти, за които никой няма обвинение. Това заяви Ина Лулчева, адвокат на кмета на Варна Благомир Коцев.

"От гледна точка на доказателствата и съобразно закона се изненадах от решението на съда по мярката за неотклонение на Благомир Коцев. От гледна точка на ситуацията - не особено", обясни каза тя.

"Това е абсолютно незаконен подход, с който съдът толерира бездействието на прокуратурата и същевременно не спазва закона, защото той казва, ч е човек се задържа по конкретно обвинение и се задържа, ако има обосновано подозрение за него. А прокуратурата преди да задържи някого и да го обвини, събира доказателствата. Тоест - ако прокуратурата не е повдигнала обвинение, съдът не може да преценява, че такова престъпление би имало, за да го задържа. Това е напълно незаконно", посочи тя.

В съдебната зала бяха прочетени показания на бизнесмен, твърдящ, че е бил потърсен за подкуп от 60 хиляди евро.

"Всеки може да каже, че преди една година или преди 5 месеца, е бил застигнат от някой, който му е искал подкуп. Такива твърдения не могат да обосноват по никакъв начин, че кметът е извършил престъпление. Първо - защото кметът не му е искал. Второ въпросната жена той е посочил поименно тя категорично отрича, че е имало такова нещо. И трето - той заявява най-разнообразни обстоятелства, за които ние вчера представихме доказателства, че лъже за конкретни неща", коментира Лулчева.

„Съдът каза, че няма да приеме доказателствата от нас, защото не били достоверни. Ние представихме документ. Тоест, освен че това няма нищо общо с кмета, съдът отказа дори да прецени, че не всичко с този свидетел е наред", поясни тя.

Адвокатът постави акцент върху случая със зам.-кмета Диан Иванов, който първо дал показания срещу Коцев, а после ги оттеглил, твърдейки, че е бил заплашван.

„Поведението на прокуратурата и съда е скандално по отношение на този свидетел. Още на 15 или 16 юли той заяви, че е бил под натиск от служители на Комисията за противодействие на корупцията. Никой не образува незабавно дело, въпреки че това е съобщение за престъпление. Вчера прокурорката обясняваше, че той не бил пуснал сигнал. Какъв сигнал? Той пише по делото, че му е оказан натиск. Това е престъпление – да караш някого да лъже. Никой не образува дело. Никой не извърши проверка. Никой не пита Диян Иванов", допълни тя.

По думите ѝ спрямо няколко лица, включително и Диан Иванов, са използвани специални разузнавателни средства.

"Кметът няма никаква роля при провеждането на обществените поръчки. Единственото, което прави, е да назначи комисия и да подпише договор с избрания кандидат. Няма член на комисия, който да каже, че кметът се е бъркал или оказвал влияние", категорична бе тя.

"Буди страх у мен това, че съдът се занимава с факти, за които никой няма обвинение и на които и прокуратурата не се позова. Прокуратурата поиска от съда единствено кметът да бъде задържан, защото те имали още да работят. Но Европейският съд казва ясно – задържането не е превантивно, за да се даде възможност да се работи. Съдът след това им създаде аргументи най-разнообразни, което не му е работа. Ето това ме притеснява", заяви Лулчева.