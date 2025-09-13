Пожарът в Рила над Илийна река вече е обхванал около 900 дка

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Пожарът в планина Рила, над Илийна река, е увеличил площта си и е обхванал около 900 дка, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка.

Към момента огънят е локализиран от три страни. В гасенето участват екипи на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, пожарникари от противопожарната служба в град Рила, служители на Национален парк "Рила "и "Рилски манастир", посочи Табачка. В гасенето не са участвали летателна техника и доброволци.

Пожарът е на надморска височина около 2200 м и възникна на 9 септември вечерта.

 

