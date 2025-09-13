ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21288882 www.24chasa.bg

Обвиниха 54-годишен за боя на летището в София

10056
Летище "Васил Левски" - София. Снимка Архив

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 54-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди. 

На 13.09.2025 г. в търговски обект на Терминал 1 на летище „Васил Левски", обвиняемият Е.К. ударил с бутилка в главата и с ръце в тялото Я.Г., вследствие на което му причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди – обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131,ал.1,т.12, врл. 1л. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

С постановление на дежурен прокурор Е.К. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Летище "Васил Левски" - София. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища