"Ще те изям с дрехите", се чува в клипове с боя на летището в София (Кадър)

"Ще те изям с дрехите". Това се чува в клипове с боя на летището в София. Граничари стоят до нападателя, докато стиска за врата жертвата си, но не го дърпат, а разтървават двамата мъже с финес, става ясно от клипове от случката.

Скандалът се разиграва в безмитния магазин на Терминал 1 на летище "Васил Левски". Нападателят е задържан.