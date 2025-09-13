ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

"Ще те изям с дрехите", се чува в клипове с боя на летището в София (Кадър)

Димитър Мартинов

[email protected]

34732
Кадър от клиповете, на които се виждат биячът и потърпевшият.

"Ще те изям с дрехите". Това се чува в клипове с боя на летището в София. Граничари стоят до нападателя, докато стиска за врата жертвата си, но не го дърпат, а разтървават двамата мъже с финес, става ясно от клипове от случката. 

Скандалът се разиграва в безмитния магазин на Терминал 1 на летище "Васил Левски". Нападателят е задържан. 

Повод за жестоката агресия, завършила с много кръв, е скандал заради стекове с цигари. Пострадалият си е  купувал няколко, а биячът е решил, че няма да останат за него. Затова го ударил със стъклено шише в главата. След това скочил върху него и започнал да го души. Продължил дори когато на място пристигнали трима граничари. На пода се вижда голяма локва кръв.

На втори клип се вижда пострадалият - целият окървавен и със силно пострадало ухо. Не ги публикуваме заради бруталността им. Прокуратурата е обвинила нападателя за побой по хулигански подбуди и ще му иска постоянен арест. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

