Правят списъци за противогрипните ваксини в Добричко

„Не може да се каже, че в област Добрич има завишение на случаите на Ковид. Няма лабораторно доказани случаи", каза д-р Светла Ангелова, директор на Регионалната здравна инспекция в Добрич.

„Няма повишена заболяемост в региона. Що се отнася до Ковид, колегите вече познават клиничната картина, диагностиката е ясна, няма особени притеснения, тъй заболяването не протича вече толкова тежко. Но го наблюдаваме постоянно", добави д-р Ангелова.

„Очaкваме доставката на противогрипните ваксини", каза още специалистът.

„Има вече регистрирани случаи на Ковид при пациенти, които са се съгласили да си направят тестове. Те започнаха още от края на август", казват общопрактикуващи лекари в Добрич.

„Клиничната картина е температура, болки в гърлото, воднисти секрети от носа. Заболяването не протична с усложения. Засяга и деца, и възрастни", добавят те.

„Има много голям интерес към противогрипните ваксини. Все още не сме ги получили, но вече имаме направени списъци с пациенти над 65 години, за които ваксината е безплатна, и с пациенти, които само купуват ваксината, а ние само я поставяме. Очакваме ваксините в края на септември - началото на октомври", съобщават медици.