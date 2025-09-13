Георг Георгиев: Действията на Русия трябва да ни напомнят колко е важна сигурността по източния фланг

Атака от подобен мащаб беше изключително дръзко действие от страна на Русия и такива действия трябва да ни напомнят колко е важна сигурността по източния фланг. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев пред NOVA NEWS. По думите му, действията на Русия могат да бъдат тълкувани като силна демонстрация на неприятелско отношение спрямо Полша.

„Това беше най-дръзкото подобно действие от страна на Русия - 19 летателни апарата да навлязат толкова дълбоко във въздушното пространство на страна-членка на НАТО може да се приема за явна провокация", каза още Георгиев. Реакцията на Алианса, както и на Европейския съюз, Георгиев определи като правилна.

„Няма вероятност, особено полските власти, без да са набрали нужната информация, да прибегнат до активиране на член 4", каза още министърът. Той подчерта и важността на присъствието на сили на НАТО в Черноморския район.

„В източния фланг влиза именно и Черно море, а имаме и присъствие на НАТО в Черно море, защото региона е на границата на войната. За това и ние се стараем да привлечем вниманието към важността на сигурността в региона, а след последните събития виждаме, че въздушният домейн е също изключително уязвим", каза още министър Георгиев. Единната работа, съвместните практики и наличието на специализирана инфраструктура в региона Георгиев определи като необходима мярка на Алианса за справяне с подобна ситуация.

Министър Георгиев беше категоричен - налице няма нуждата и предпоставките за активиране на член 5 - отговор на удара с военна сила.

„Няма причина да се налага и наратив, че задействането на член 4 ще доведе и до задействане на член 5. Проведоха се срещите по надлежния ред, имаше консултации, тази ненужна провокация беше осъдена, както бяха обсъдени и мерки по различните направления", заяви министърът. Той посочи още, че в подобни конфликтни ситуации е нужно своевременно наблюдение и съответните реакции.

Георг Георгиев заяви, че няма възможност страната ни да извърши действия, които са в разрез с националния ни интерес в рамките на подобен конфликт. Страната ни не се предвижда да изпраща военнослужещи в рамките на конфликта в Украйна.

„Най-важното условие в момента е да се постигне траен мир. Участваме в съвместна деминираща група, заедно с Турция и Румъния, имаме активна защита на въздушния домейн. Имаме пълен набор от подобни ангажименти в рамките на коалицията на желаещите", каза още Георгиев. Той посочи още, че няма риск за целостта на европейските ценности на фона на военните конфликти.

„Съюзът е редно да отрази рисковете, особено когато имаме един толкова рисков съсед. За съжаление в целия свят виждаме една нестабилност – обществена и икономическа. Разработват се механизми и програми за инвестиции в общите ни отбранителни способности, както и се дава възможност на всяка страна-членка да инвестира в собствената си отбрана. Мисля, че България се възползва от тези възможности", каза още министър Георгиев. По думите му, от изключителна важност за целостта на съюза е баланса между суверенните права и интереси на страните-членки и интереса на алианса.