Осъден иска 3000 лв. от затвора в Пловдив, нахранили го с рибна консерва с изтекла годност

Натровил се и 3 дни бил неразположен

Излежаващ присъда в Пловдивския затвор заведе дело срещу главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и поиска 3000 лв. като обезщетение за рибна салата консерва с изтекъл срок на годност, която му дали за вечеря. Това се случило на 6 август т. г., а консервата била подходяща за консумация да 30 юли. В резултат от изяждането й затворникът получил хранително натравяне и бил неразположен в продължение на 3 дни.

Искът му ще бъде разгледан по същество на 6 октомври 2025-а в Административния съд в Пловдив. Тогава осъденият ще трябва да докаже твърденията си, а от затвора да представят цялата документация по закупуването и срока на годност на въпросните рибни консерви.

Съдия в процеса е Дани Каназирева.