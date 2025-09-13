Насилник от Асеновград ще лежи в затвора, посегнал на жена си и детето си на 6 г.

Нарушил и издадената след това заповед да се приближава до тях

Асеновградчанин, нападнал жена си и детето и продължил с тормоза и след издаването на заповед за защита от домашно насилие, ще прекара 4 месеца в затвора. На 9 юли т. г. той причинил на партньорката си травма в гръдния къш, а на 6-годишния малчуган - в шията. Бил извикана полиция и той бил задържан, а 2 дни по-късно Районният съд в Асеновград издал ограничителна заповед.

На 18 юли, след като излязъл от ареста, мъжът се приближил до семейното жилище и подложил жената на психологическо насилие - обиждал я с нецензурни думи. Отново бил отведен в ареста, където е и към момента. Признал вината си и договорил присъда от 4 месеца зад решетките, които ще прекара при първоначален общ режим. От това наказание ще бъде приспаднато времето на задържането, т. е. може да се очаква след около 2 месеца да е на свобода. Съдът в Асеновград ще разясни на майката и детето възможността да заведат гражданско дело срещу него заради преживения стрес.