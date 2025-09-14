Президентът Плевнелиев: Не с 28 от НСО, а с екипа си в Плевен се срещнах със студенти от страната

Не с 28 души от НСО, а с екипа си в Плевен се срещнах със студенти от страната. Така президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев пред "24 часа" отговори на твърденията на секретарят на държавния глава Румен Радев по националната сигурност Димитър Стоянов, който тази сутрин в ефира на "Събуди се" с два документа сравни скорошното посещение на Румен Радев във Варна, което предизвика критики за огромния си кортеж, и друго - на Росен Плевнелиев, който бил пътувал с 27 човека за събитие през 2014 г. „Оставям на депутатите да преценят кой колко човека използва за охрана", каза Стоянов по повод разглежданите в момента в парламента закон за правомощията на НСО.

"Той не остави този документ, което е жалко. Добре е хората да видят всъщност за какво става въпрос. Това не е справка от НСО - службата не е питана изобщо за това колко хора са пътували с президента Плевнелиев тук и колко хора са пътували с президента Радев там. Просто той вади една вътрешна документация от президентската институция. Става въпрос за събитие, което се е проведе на 1 декември 2014 г. в Плевен. Тогава са командировани от президентската институция 28 човека - това е целият мой екип от секретари и съветници, това не са хора на НСО. Събитието се свързва с една моя инициатива, която се казва "Младежка визия за развитието на България". С нея събираме най-добрите български студенти от цяла България, от всички български университети. И нарочно правим това събитие в провинцията, за да чуем приоритетите на младите хора и да ги интегрираме в дългосрочното планиране на държавата", обяснява Плевнелиев.

"Тази инициатива Младежка визия за развитието на България впоследствие бе убита от президента Радев, както и други мои смислени инициативи - като например съвета на президентите, където всички български държавни глави се събираха в президентство.

По думите му смисълът на тази инициатива е била президентът с целия си екип да чуе най-успелите млади студенти и хора на България.

"Затова аз командировам по 11 различни направления, отговарящите в президентството служители, но не на НСО, а служители на президентството. Това са мои секретари по икономика, по отбрана, по сигурност, съветници, регионално развитие, целият екип е там, за да чуе младите хора", казва още президентът в периода 2012 - 2017.

И заяви, че иска да отхвърли три манипулативни твърдения, които се чуха тази сутрин от президентския секретар.

Първото е, че президентът се е разхождал с огромно количество охрана от НСО - няма такова нещо. Второ, най-манипулативното в цялото това нещо е, че твърди, че през 2014 г. Росен Плевнелиев се е разхождал с 28 човека, но никой не го е атакувал, защото е бил послушният президент. Точно по това време аз бях може би най-атакуваният български президент, защото това беше правителството на Орешарски. Денонощни протести се организираха пред президентската институция от послушни на властта. Третата манипулативна теза е, че аз съм се бъркал в работата на НСО да определят колко човека как и къде са". Той призова да се извадят всички тия документи, да се види на какво събитие е присъствал Радев във Варна, с колко човека е бил там от НСО, да се види на какво събитие съм бил аз в Плевен на 1 декември 2014 г., кои хора са били с мен, какъв е бил смисълът на едното и на другото събитие и нека хората да преценят. Историята е важна да се знае такава каквато е.

Недопустимото е президентският секретар просто да подхвърля един документ, без да го остави на медията, без да го направи публичен и същевременно абсолютно селективно и манипулативно да посочва документ, в който сам по себе си е съвсем различен, каза още Плевнелиев.