Министър Вълчев: Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия

Религията в училище няма да бъде задължителна, увери министърът на образованието Красимир Вълчев.

"И в момента я има в българското училище, но като свободноизбираема и не във всяко училище. Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия.

Има европейска препоръка от 2005 година, която насърчава изучаването й.

Ще имаме час по възпитание в добро. Той ще включва елементи на религията. И в момента децата учат религиозните празници".

Ние сме предложили едно дете да остава да повтаря първи клас единствено, ако не знае български език на комуникативно ниво, разясни още образователният министър.

"Колкото повече време прекарват в образователна среда, толкова по-добре. Не е добре децата да бъдат избутвани от клас в клас, но още по-лошо е да бъдат изхвърлени от системата".

Част от училищата вече са взели решение за по-късно започване на учебния ден, съобщи пред БНР министърът.

"Аз призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическия колектив дали е възможно по-късно да се започва. Но не мога да наредя това.

Основна предпоставка е да не са на две смени. Преди 8 години, когато започнахме да намаляваме училищата на такъв режим, те бяха 360. Сега са 226. Когато реализираме програмата, ще намалеят до 180. Това е втората програма за строеж и пристрояване на училища.

Намалени бяха учебните заведения на двусменен режим и по линия на намаляване на приема.

Ако учениците стават по-късно, тогава се подобрява тяхната мотивация за учене и образователни резултати.

Най-големият проблем е в София. Над 80 училища са на двусменен режим, а липсват терени".

И в момента продължава записването на първокласници, обясни министърът в предаването "Неделя 150".

"Работи т.нар. Механизъм за обхват на децата. Очакваме първокласниците да бъдат около 57 хиляди. Това е по-малко от предходните години.

Общият брой на учениците ще бъде около 716 хиляди".

Тази година имаме по-висока ремонтна активност през лятото, посочи още Красимир Вълчев.

"Близо 1500 училища и детски градини бяха обект на такава. Около 250 ремонта няма да бъдат приключени преди първия учебен ден. 22 училища ще започнат пребазирани в други сгради".

През последните години има увеличаване на специалистите, които не са учители, но осъществяват подкрепа в образователния процес, обясни министърът.

"Ресурсни учители, логопеди, психолози, педагогически съветници. Искаме да разширим тази подкрепа, която предоставяме на децата.

Разширихме и целодневната организация на учебния ден".

Към момента има огромно търсене за заемане на учителската позиция по някои предмети, каза Вълчев.

"Вече няма недостъг на учители с начална и предучилищна педагогика. 30 души средно кандидатстват за едно място за учител по физическо".

Не така обаче стоят нещата с преподавателите по физика, химия и математика, посочи министърът.

"Там са ни и най-слабите резултати".

Очевидно имаме проблем с учебните програми по математика, отчете министърът.

Отворили сме всички програми за промяна, разясни Вълчев.

"Нашата система е твърде амбициозна в предоставянето на знания и твърде неамбициозна във формирането на умения.

Имаме и поколенчески проблем, който се отчита от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Днешното поколение ученици се концентрира по-трудно. Нашите ученици са с най-висок процент на разсейване. Най-много време прекарват пред екрани, но най-малка част от него е с образователни цели.

Имаме вече достатъчно анализи и наблюдения за зловредното влияние на екраните при децата. То води до увреждане на всички останали умения. Едно от най-полезните неща, които бихме могли да направим като родители, е да ограничим екраните на децата.

Те ще се ползват с образователни цели. Има такова изключение в закона.

Учителите невинаги успяват да наложат правилата. И в момента има забрана за използване в час, но една част от учениците не могат да бъдат дисциплинирани".