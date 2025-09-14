Желязков: Готови сме да защитим въздушното си пространство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Страната винаги е била готова. Тези провокации са тестове за изпитване на готовността на алианса – те нямат нападателен характер, но всяка провокация трябва да бъде отразена."

Това заяви днес премиерът Росен Желязков пред журналисти, след като вчера руски боен дрон наруши въздушното пространство на Румъния.

По този повод във въздуха над страната са били вдигнати два изтребителя F-16 като превантивна мярка.

„Ние много внимателно наблюдаваме картината, а има и общ протокол за действие. Взети са мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната. Това е част от процедурата за подсилване на югоизточния фланг на НАТО", каза още Желязков, цитиран от НОВА.

От президентството също заявиха, че на този етап не се предвижда свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.