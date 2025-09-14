20 малки костенурки са откраднати от спасителния център в Баня

Неизвестно лице открадна 20 новоизлюпени костенурки от спасителния център в несебърското село Баня. Кражбата е извършена през нощта на 10-и срещи 11-и септември, а за деянието съобщи управителят на центъра. Целта сега е да се предотврати изнасянето на тези животни извън пределите на страната.

В центъра за отглеждане и рехабилитация на сухоземни костенурки в село Баня се отглеждат над 300 екземпляра. Собствениците обясняват, че откраднатите животни са 20 броя и принадлежат към пет различни, но изключително защитени видове.Всяко едно от животните може да бъде продадено на цена от 80 до 2000 евро, в зависимост от възрастта и големината им.

Липсата на животните е установена при една от ежедневните сутрешни обиколки в центъра.

„Те са смесени. В това заграждение живееха мънички костенурчета, около годинка и под една годинка, от пет вида- лъчиста костенурка, палачинкова, шпороноса,индийска звездна и леопардова", каза за NOVА управителят на центъра Ина Лаловска.

Следи от нападение на хищник върху костенурките няма. Управителят на Центъра има съмнение, че са били откраднати от посетител, който е пребивавал при тях предния ден.

„В този човек са моите съмнения, тъй като той дойде неканен и много настояваше да влезе. Не говореше български или поне такъв вид даде и така проследи камерата, която гледа към малките костенурки. Най-евтините костенурки, ако са около 50-80 евро, зависи от възрастта,защото колкото е по-малко животното, е по-евтино и колкото по-голямо расте, става по-скъпо. Горната граница е около 2 000 лева", обясни още Лаловска.

За кражбата вече е подаден и сигнал в полицията.