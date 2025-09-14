Търсят доброволци за гасене на пожари и бедствия в област Търговище



Кандидати за включване в доброволните формирования набират общините в област Търговище.. Това съобщиха от Регионалната дирекция (РД) „Пожарна безопасност и защита на населението". Тези формирования доброволно участват в дейности, свързани със защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Към средата на миналата година в петте общини на област Търговище има доброволни формирования с общо 41 членове, посочва БТА.

Днес се чества професионалният празник на служителите от Главна дирекция ПБЗН-МВР, по повод на който в Търговище бе организирана Седмица на пожарната безопасност. По време на седмицата служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението" проведоха мероприятия, пряко насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и популяризиране на всички дейности, осъществявани от дирекцията.

Една от най-актуалните теми е за доброволчеството, посочват от сайта на ОД на МВР в Търговище. Всяка община от областта разполага с по едно доброволно формирование, към което могат да се присъединят желаещи граждани.

Доброволните формирования имат специално място в системата за осигуряване на пожарната безопасност и защитата при бедствия и извънредни ситуации. Към момента доброволните формирования се превръщат в основно средство за подпомагане осигуряването на защитата на населението. Те ще се изграждат и развиват в съответствие с добрите европейски практики като самостоятелно действащи единици в структурата на ЕС, способни да осигуряват ефективна защита на населението в районите с ниска интензивност на произшествията и успешно подпомагащи органите за пожарна безопасност и защита на населението за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации, се казва още в съобщението.

От РД ПБЗН разясняват кой и как може да стане доброволец. Набирането на доброволци се осъществява от кмета на съответната община, след взето решение на Общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование. След като процедурата по набирането на кандидатите за доброволци е в ход, се прави обявление.

Според посочените критерии, доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано" и още - „лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях" .