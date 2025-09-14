ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русе затвърди мястото си на кулинарната карта с четвъртия Празник на торта "Гараш"

Стотици се събраха пред община Русе. Снимка: Община Русе

Огромно количество десерти, стотици русенци и гости на града на пл. "Свобода" и неизброими усмивки и добро настроение. Това е равносметката от вчерашния Празник на торта "Гараш", провел се в Русе. Неговото четвърто издание доказа, че събитието вече е едно от най-разпознаваемите тематични кулинарни празници в България.

Провелият се снощи концерт изпълни пространството пред сградата на Община Русе и направи финала на Празника на торта "Гараш" запомнящ се.

На сцената първо се качиха талантливите възпитаници на Професионалната гимназия по туризъм. Присъстващите деца и техните родители имаха възможността да се включат в детска дискотека и да наблюдават прожекция с анимация "Old is Gold". Русенското учебно заведение традиционно партнира на Празника на торта „Гараш".

След учениците на "Иван П. Павлов" на сцената се качи обичаната поп звезда Михаела Филева, която вдигна допълнително градуса на вечерта.

Deep Zone Project представиха своя версия на едни от най-обичаните български песни. Последва кулминацията на деня - лазерното шоу на Анди Фолкнър. Впечатляващата светлинна магия, проектирана специално за празника в Русе, бе идеалният завършек на деня.

