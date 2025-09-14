ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

1 акт при проверка на близо 1000 училищни автобуса, написа Автомобилната администрация

Училищни автобуси. Снимка: Архив

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" е проверила близо 1000 автобуса на старта на учебната година, като е съставен един акт, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията на своя сайт.

От 14 август 2025 г. Агенцията започна проверки на автобусите, които ще превозват деца и ученици през новата учебна година. Съставен е един акт на водач за липса на валиден технически преглед и са дадени 36 предписания за отстраняване на несъответствия. Те са свързани основно с обозначаването на автобусите с табели за превоз на деца, заверки на пожарогасители, смяна на гуми, валидност на техническите прегледи и удостоверенията за допълнителен преглед на оборудването им, изброява БТА.

От първия учебен ден до края на септември проверките ще продължат и на пътя. Инспекторите ще следят за техническото състояние на автобусите, валидността на документите и изпълнението на вече дадените предписания. Контролът ще продължи през цялата учебна година, включително и по време на ваканциите, за да се гарантира сигурността на децата и учениците при пътуване.

Около 716 000 ще са учениците от първи до 12-и клас през новата учебна година, каза по-рано днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

