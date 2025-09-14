Условна договори чирпанлия, пиян и без книжка блъснал друга кола край Садово и потрошил двама

Тръгнал да изпреварва и ударил автомобила им, който излязъл от пътя и се забил в дърво, а виновният водач опитал да избяга, вместо да помогне

Година и половина условна присъда с 36-месечен изпитателен срок ще трябва да изтърпи 40-годишен шофьор от Чирпан за катастрофа край Садово, при която ранил мъж и жена.

Произшествието станало около 14 ч. на 15 април на пътя Пловдив-Първомай. Чирпанлията шофирал опел, предприел изпреварване и блъснал тойота, която излязла извън пътя и се ударила в дърво. Във втората кола пътували мъж на 69 г. и 35-годишна жена, които били откарани в болница с различни травми. Виновният водач опитал да избяга, но намиращ се наблизо екип на "Пътна полиция" го спипал.

40-годишният мъж бил задържан, а през юни мярката му за неотклонение била променена от "задържане под стража" в "подписка". Изправяйки се пред Районния съд в Асеновград, признал вина и сключил споразумение с прокуратурата.

Установено е, че на двамата пострадали са причинени средни телесни повреди - счупени ребра, прешлени, пищял и лъчева кост. Химическата експертиза пък показала, че чирпанлията карал с 1,42 промила алкохол в кръвта. Освен това шофирал без книжка. Той трябва да плати разноските по делото в размер на а 2 902,24 лв. Пострадалите пък могат да подадат граждански иск за претърпените неимуществени вреди.

Определението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.