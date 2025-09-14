ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В обновена сграда ще влязат учениците от кв. "Гарата" в Горна Оряховица

Училището в кв. "Гарата" в Горна Оряховица е изцяло обновено Снимка: Община Горна Оряховица

С откриването на новата учебна година официално ще бъде открита и обновената сграда на Основно училище "Св. Паисий Хилендарски" в горнооряховския квартал „Гарата".  Близо 2.5 млн. лв. по Механизма за възстановяване и устойчивост са инвестирани в осъществената модернизация на образователната среда, посочват от общината.

Училищната сграда е строена в периода 1957-1960 г. и от тогава там не е правен ремонт, с изключение на изградени тоалетни, които първоначално са били външни.

С направената инвестиция учениците вече ще разполагат с благоприятна и съвременна образователна среда в енергийно ефективна сграда.

Договорът за финансиране бе подписан в края на декември 2023 г., а строително-монтажните работи започнаха миналия юни, припомнят от местната управа.

Училището в кв. "Гарата" в Горна Оряховица е изцяло обновено Снимка: Община Горна Оряховица

