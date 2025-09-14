Парадокс: Села на брега на яз. "Йовковци" ще имат вода за по час два пъти за 7 дни

По драстичен режим на водата и включване на още села в община Елена разпореди заради безводието кметът Дилян Млъзев. Той влиза в сила от 15 септември и е във връзка с получено писмо от управителя на ВиК „Йовковци" и е заради силно намаления дебит на подземните водоизточници. Най-драснично е положението за Средни колиби и Раювци, които са на самия язовир "Йовковци". Чешмите там ще потичат само за по един час - от 10 до 11 ч. във вторник и петък.

Съгласно издадената заповед, в Буйновци водоподаване ще има всеки ден от 10 до 15 ч., в Петковци от 16,30 до 19,30 ч., а в Попрусевци от 11 до 13 ч. През ден вода ще се подава в село Попска от 17 до 20 ч. и в Майско от 19,00 до 21,00 ч. В Крумчевци вода ще има в понеделник и четвъртък от 18,00 до 20,00 ч. Освен в посочените села, режим има и в някои махали, които са със статут на улици в Елена. Във вторник и петък от 15,00 до 17,00 ч вода ще се пуска за живеещите в Усои, а в същите дни, но от 14,30 до 16,30 ч. вода ще има в Новачкини.

Последното населено място на воден режим е махала Чукани, където вода ще се пуска сутрин от 8,30 до 9,30 ч.

Като мярка за пестенето на водата от преди месец е забранено използването на питейна вода за пълнене на басейни, напояване на земеделски култури, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, селскостопански машини, балкони и други на територията на общината. При констатиране на нарушения и неспазване на заповедта ще се налагат санкции и принудителни мерки.