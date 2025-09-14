Тежка верижна катастрофа с "Ламборгини" на изхода на Варна (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежка катастрофа с "Ламборгини" и още 3 коли е станала на бул. "Владислав Варненчик" на изхода на град Варна, видя репортер на "24 часа".

Има две коли в канавката. Спортният автомобил е в аварийната лента и още една кола е в храстите.

Луксозното возило настига и блъска други два движещи се автомобила, заявиха от пресцентъра на полицията в морския град.

Вероятната причина за катастрофата е, че 56-годишния шофьор е загубил контрол над мощния автомобил и при закачане се завърта и удря автомобилите, но това е в процес на изясняване.

Вследствие на удара са пострадали петима души, които се преглеждат в болница - 4-годишно дете и неговата майка са със счупени крайници.

Останалите трима все още се преглеждат.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

В района се е образувало огромно задръстване, а по пътното платно има отломки от катастрофиралите коли.