Журналистът Константин Вълков: Америка вече не е глобалния полицай

Константн Вълков и Кристиян Шкварек Кадър: Нова тв

Ролята на Америка на глобален полицай, която тя имаше 80 години, приключи, заяви журналистът Константин Вълков по Нова тв, коментирайки външнополитически въпроси. Той обясни, че светът е толкова разбъркан, че се търси постоянно един баланс. Според анализатора  Кристиян Шкварек реакцията на Тръмп била много по-различна от реакцията на Байдън. А Полша е подготвена повече от всеки друг, каза той в коментар за навлизането на руски дронове в Полша отпреди дни.  

По думите на Константин Вълков 30% от хората в Израел били за премиера, другите били против. Там имало малки клетки, които само, за да има правителство, го крепели. 

По отношение на българската политика Константин Вълков каза, че правителството живее в режим на оцеляване, защото е от вот във вот, държавата е в безводие, а 1 млн. българи са с ТЕЛК. Според Кристиян Шкварек в България нямало идеологическо разделение, биели се партии, които са в режим на оцеляване. В България всичко било трудно за анализиране, защото нямало идеологическа битка. 

По повод станалото в Русе Вълков каза, че вътрешният министър реагирал емоционално, което обаче било обяснимо. Шкварек коментира по повод варненския кмет, че хората, които протестирали, после отишли на почивка за един месец. 

