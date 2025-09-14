Николай Нанков: Ама са позеленели от "Промяната", че пуснахме магистрала "Европа"

"Ама позеленели са от "Промяната", че успяхме да завършим цялата магистрала "Европа", въпреки техните врътки и схеми, довели до забавяне и оскъпяване". Това пише във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

"Ние, за разлика от техния министър, не сме си правили романтична самотна фотосесия за спомен на единственото пуснато в експлоатация от него трасе. Да, фактите говорят сами - вече от Истанбул до Лондон ще се пътува по магистрала и България вече няма да е световно известна с липсата на завършен аутобан от граница до граница. И това е голяма, наистина голяма новина", пише още в публикацията си Нанков.

Депутатът от ГЕРБ пише, че „Промяната" уж са построили много (мостове, тунели, магистрали), но всъщност не са подновили строителството, а само са оскъпили процеса с индексиране и политика, която натоварва бюджета.

Нанков посочва следната фактология за АМ "Европа":

"- Готов и открит участък от магистралата между Драгоман и Сливница през 2020 година.

- Стартирал и завършен в голяма степен участък между Калотина и Драгоман през 2021. До 2023 поставиха маркировка и мантинели и отидоха да се снимат с Ники "иска да пътува".

- Стартирал, но не в цялост участък между Сливница и Северната скоростна тангента (последното разрешение за строеж например е от миналата година). Направен качествено заради добрата работа и координация между държавата и строителите през последната година. Подчертавам - през последната година".

"Скоро ще покажем как възстановихме и ускорихме строителството и на "Хемус", и на Видин - Мездра. Безспорен факт е, че откакто "Промяната" се сгромоляса и се раздели завинаги с властта, в България отново се строи, отново се поддържат пътищата и това се вижда. А и все повече ще се вижда от всички български граждани.

Та не зная ПП за каква чужда пита говорят - ние от ГЕРБ, за разлика от тях, не сме на помен. И при хората отиваме с дарове и отчети", завършва публикацията си Николай Нанков.