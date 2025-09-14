Красимир Вълчев: Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия

Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия, ще има алтернативна програма. Религия има в почти всички европейски страни, има и европейска препоръка в насърчаването на изучаване на религия, но при определени принципи, свързаност с толерантност, уважение. Това каза в предаването "120 минути" по bTV министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

3000 училите от началните класове ще преподават "религия".

"Влизаме в новата учебна година с нормална доза чувство за професионална тревожност. Също така с вяра и оптимизъм. Като общество свързваме точно образованието и децата с вяра и оптимизъм", каза Красимир Вълчев.

На въпрос каква организация ще предприемат училищата ако се приеме законовата разпоредба за забраната на телефоните, министърът обясни, че училищата ще създадат собствена организация с вътрешни правила. Той допълни, че така ще се спести на учителите да събират телефоните и децата ще са по-концентрирани преди следващия час, вместо да бързат да вземат телефоните си в междучасието.

Ако ученик откаже да предаде телефона си се предвиждат санкции, като просветния министър каза, че се планира добавяне на предупредителни мерки като санкции, поне три.

"Със сигурност бих подкрепил инициатива за ограничаване на социалните мрежи. Бих провокирал такъв разговор, имаме вече много изследвания, които показват лошото влияние на социалните мрежи, особено типа кратки видеа като ТикТок, защото води до увреждане на мозъка, особено частта, която отговаря за концентрацията, критичното мислене, за планирането. Сблъскват се със съдържание, което може да ги подтикне към зависимости", сподели Вълчев относно влиянието на социалните мрежи върху децата.

На въпроса дали часовете за точните науки ще бъдат за сметка на тези за езиците, Вълчев уточни "Ако погледнем в един по-дълъг период, ние постоянно натоварваме учебния план с нови и нови предмети - Увеличихме чуждоезиково обучение, въведохме втори чужд език, гражданско образование, компютърно моделиране, увеличихме профилираната подготовка, и всичко това е за сметка на останалите общооразователни дисциплини. Виждаме най-големите проблеми в точните науки", призна министърът.

Причина за това Вълчев изтъкна изкривяванията в гимназиалния етап по отношение на чуждите езици - много голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии, без след това да учат останалите предмети на чужд език. "Много училища със слаби резултати по математика и природни науки са избрали да приоритизират чуждия език.

Плановете на министерството на образованието са да се ограничат рамковите учебни планове с интензивно изучаване на език в тези училища, които учат след това останалите предмети на чужд език. Това ще зависи от техните образователни резултати. Когато образователните резултати по математика и български език са ниски - нормално да насочиш часовете от разширената подготовка към български език и математика.