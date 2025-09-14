ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жената на Благомир Коцев: Разрешават ни свиждания два пъти в месеца през стъкло, казвам на детето, че се бие с дракони

Камелия Коцева Кадър: Нова тв

Свижданията са два пъти в месеца по 40 минути. Разговаря се през стъкло, на слушалка. В стаята има още двама души. Така съпругата на Благомир Коцев Камелия Коцева описа пред Нова тв свижданията със съпруга си. Тя беше в София в петък, когато се гледа делото за мярката за неотклонение на варненския кмет. 

"Това е подигравка с хората, подигравка с вярата в демокрацията. Институции, които следват да бъдат стълбовете на демократична и правова държава, стават засмях от собствените си представители. Опорочена. Работата им е опорочена", смята тя.

 "Тъгата ми не е просто, защото съм очаквала Благо да се прибере. Усещам подкрепата на хората. За мен най-ценна е подкрепата на гражданите на Варна. Всичките 8 пъти, които те излязоха на улицата. За мен това е прецедент", добави Камелия Коцева. 

Случващото се било трагедия за цялото им семейство и близките. Майката на Коцев също беше на делото в София в петък.

Камелия припомни, че е с две малки деца, едното е на 3 месеца, било на месец, когато "бил отвлечен". Тя била по лекари за ваксини на малкото детенце, голямото, което е на 2 години, също боледувало доста често. "Аз не мога да присъствам на тези свиждания. Успях да го видя 2 пъти. Детето на 2 години, пита непрекъснато къде е тати. Казвам, че се бие с дракони и когато ги набие ще се прибере при нас" обясни тя. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Камелия Коцева Кадър: Нова тв

