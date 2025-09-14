ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Изправят пред съда петимата, хванати с цигари без бандерол за 9 892 700 лв. край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Тургай Мехмет, Николай Пещерлиев и Игор Шваб Снимка: Никола Михайлов

Делото срещу обвинените след разбитите два склада в Скутаре и Царацово стартира на 23 септември

53-годишният Николай Пещерлиев, Тургай Мехмет, на 49 г., Георги Калеев, на 33 г., Костадин Ш., на 57 г. и украинският гражданин Игор Шваб, на 44 г. ще застанат пред Пловдивския районен съд по обвинение за държане на огромно количество цигари без бандерол. Пещерлиев, Калеев и Костадин Ш. са привлечени към наказателна отговорност като извършители, а Мехмет и Шваб - като помагачи. С последните двама е имало още един обвиняем, който обаче е сключил споразумение. 

Разследването срещу петимата започна в края на миналата година, когато разследващи установиха складове с цигари в Скутаре и Царацово. Помещението в първото село било предназначено за товарене на палетите на камиони, а в другото било разположено депото за съхранение.

При проведените акции на 19 и 21 ноември служители от ГДБОП откриха в склада в село Скутаре 147 000 кутии контрабандни цигари, а в склада в Царацово - 472 хиляди. Част от цигарите са били натоварени в камиони, като в тях имало земеделска техника - косачки и др. инструменти, които да служат като "тапа" за прикритие.

Делото ще започне на 23 септември.

Тургай Мехмет, Николай Пещерлиев и Игор Шваб

