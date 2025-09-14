ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Атанас Атанасов: Делото срещу Благомир Коцев е политическо, цели се вреда на опозицията

Ген Атанас Атанасов

Делото е политическо, няма никави доказателства, смятат, че по този начин трупат негативи срещу нас. Редом се споменават Благомир Коцев - ПП-ДБ - корупция. Това е политически процес с цел да се нанесе вреда на опизицията. Няма никакви доказателства. Това каза лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов по Нома тв по повод делото срещу варненския кмет Благомир Коцев

  По повод на предстоящия вот ката, че от 1990 г. са проведени 44 вота на недоверие, този, който предстои, щял да е 45. Само един е успашен. Този срещу Кирил Петков, обясни още ген. Атанасов. 

"Това е инструмент на опозицията, за да стане известно на опозицията как се злоупотребява с властта", добави още той. Последно с Бойко Борисов се чули преди два месеца. "Ние сме опозиция и няма как да търсим контакт с управляващите", каза още той.  

По повод на руските дронове каза, че българската държава не противодейства на заплахата от Русия. Той пак припомни за имота в чашката на яз. "Искър", който имат руснаците.

Той отново повтори, че главата на вътрешния министър Даниел Митов била на дръвника. По думите на ген. Атанасов вътрешният министър бил изнервен. Но казуса в Русе бил показателен, защото, ако шефът на Областната дирекция не се бил влошил, всичко щяло да бъде потулено.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

