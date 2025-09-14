607 са първокласниците в Добрич, по-малко са в първа група на детските градини

26 ученици започват обучение по професия „Програмист на изкуствен интелект" в средното училище „Любен Каравелов" в Добрич, съобщи директорът на учебното заведение Светла Иванова. „Такава паралелка се сформира първи път в Добрич и областта. Такава професия вече се изучава в други области – Варна, Бургас", добави тя. „Имаме необходимите кадри, които да преподават, и спазваме типовия рамков договор, който е утвърден от Министерството на образованието и науката. Интересът към паралелката беше изключително голям, приемният бал беше много висок. Учениците, които ще се обучават, са и други населени места в област Добрич", каза още директорът. Чрез обучението учениците ще получат компетентности по роботика, приложение на изкуствения интелект, виртуална реалност, 3D моделиране, киберсигурност, графичен и уеб дизайн. „Училището има вече три проекта с изкуствен интелект, затова решихме той да премине от профил в професия и, осигурявайки необходимата база и преподаватели, осъществихме приема", обясни Иванова.

„607 са първокласниците в община град Добрич през новата учебна година. Те ще бъдат разпределени в 29 паралелки.Нормалното започване на учебните занятия е осигурено", заяви зам.-кметът с ресор „Хуманитарни дейности" Владимир Трендафилов .464 са децата, които ще постъпят в първа група на детските градини, а общият им брой е над 2020 и се доближава до този от миналата година, каза още той.

„Преди началото на учебната година всички учебни заведения, детски градини и детски ясли са в готовност да посрещнат и приемат ученици и по-малки деца. Навсякъде са доставени учебници и учебни помагала. През летните месеци в училищните сгради са извършени козметични ремонти.Такива са правени и в базите на детските ясли и детски градини. Там, където е било необходимо, е подменена и отоплителната инсталация. В рамките на дейностите в образователната инфраструктура са проверени спортните площадки и физкултурни салони", посочва Трендафилов.

През новата учебна година в осми клас на общинските учебни заведения в Добрич ще се обучават 457 ученици, а броят им в професионалните гимназии е около 200.