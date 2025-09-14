Транспортираха по въздух мъж от Ямбол, пострадал при рязане на дърва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Медицински хеликоптер транспортира пострадал при битов инцидент 63-годишен мъж от ямболската областна болница „Св. Пантелеймон" до столичната „Софиямед".

Това е първият случай в Ямбол, при който се задейства системата за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от местното държавно лечебно заведение.

Мъжът е постъпил в спешното отделение на ямболската болница с ампутирана ръка, вследствие на инцидент в домашни условия при рязане на дърва. След стабилизиране на състоянието на пострадалия, се предприемат действия за транспортиране на пациента със специализиран медицински хеликоптер, пише bTV.

Той кацна на градския стадион в Ямбол в 13:30 ч., откъдето пациентът беше успешно качен на борда и транспортиран към столичната Университетска болница „Софиямед", където му предстоят операции, информират от ямболската болница.

„Това е първият случай за Ямбол, при който се използва въздушна спешна помощ. Ситуацията показа колко ценна и необходима е тази система за бърза реакция при тежки инциденти", подчертаха от екипа на болницата.