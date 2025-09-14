Асен Василев: Посланието към Коцев е много ясно, да се откаже да е кмет и може и да го пуснат

Ако се спазваше закона Коцев и Барбутов трябваше да са у дома. Това, което видяхме е един съд, който не спазва закона и съдия, която влиза в ролята на прокурор. Показанията на Пламенка са 100% верни и няма никакъв проблем и конфликт на интереси. Показанията на Диян Иванов, въпреки, че два пъти се е отрекъл от тях, са 100% верни и ще ги зачетем. На базата на това Благомир Коцев ще остане в ареста, защото е кмет. Това каза буквално съда. Посланието е много ясно, да се откаже да е кмет и може и да си помислят да го пуснат. Това каза в предаването "120 минути" по bTV лидерът на "Промяната" Асен Василев.

"Миналата седмица получих писмо от Варненска прокуратура, знаете заведох иск срещу Пламенка за набеждаване, който трябва да се разследва от прокуратурата, и Варненска прокуратура каза, че няма да преследваме Пламенка в набеждаване, защото тя не ви е увеличила в престъпление. Това също беше представени и прието в съда като доказателство", каза още той.

Василев определи случая като политическо преследване и го сравни със случая в Русе за боя между младежите и русенския шеф на полицията.

„Видяхме скандално поведение на прокуратурата и на съда в този случай. Те задържаха четирите момчета, едното от които е на 15 години, другото не е излязло от колата. Тоест няма как да е ударило никого. Но престоя в арест. Сега във Велико Тарново ги пуснаха под домашен арест. Децата няма да тръгнат на университета и на училище", коментира лидерът на ПП.

По повод предстоящия вот на недоверие Василев заяви, че темата за правосъдието и вътрешния ред е „най-тежко завладяната система" и именно затова е във фокуса на опозицията.

„Хората обедняват, доходите са замразени, а правителството управлява през страх. Това рано или късно ще доведе до неговия край", каза той.

Бившият финансов министър заяви, че отчасти чрез административни решения инфлацията у нас е повишена.

„Защото цената на тока се вдигна с 13,5%, което е над 5%. На водата се вдигна с 20%. На университетското образование се вдигна с 8% заради увеличените университетски такси. Цената на обзавеждането в домакинството не се е вдигнала. Защото то идва с камион, основно отвън. Цената на всичко, което ние внасяме от Европа и от света, всичко идва с камион и кораб, не е мръднало. Домакинските стоки не са се качили. Обувки и облекла не са се качили. Това, което виждаме е, че основните цени, които са се качили, са административните. Ток, вода, такси, най-разнообразни - тол такси, винетки и така нататък. Които водят до вдигане на цени на производството в страната. Като производство в страната имам предвид, че основно хранителните стоки са скачили. Оттам вече отиваме към ресторанти, хотели и всякакви видове услуги. И ако погледнем инфлацията. Всички стоки, които се внасят от Европа, инфлацията им е нула", смята Василев.

Според него сегашното управление е „прекалено вредно за България" и трябва да си отиде. „Всяка партия трябва да е готова за избори във всеки един момент", подчерта той.