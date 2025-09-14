Стоянов VS. Стоянов: колко гардове пазят Румен Радев (Обзор)

Колко гардове и автомобили на НСО са били в кортежа президента Румен Радев при посещението му във Варна на 10 август. В този спор влязоха секретарят на държавния глава Димитър Стоянов и бившият вътрешен министър и настоящ депутат от “ДПС - Ново начало” Калин Стоянов.

Тогава са командировани 6-има души, 5-има от президен Калин Стоянов тството и един от НСО. Имало е 3 автомобила, каза Димитър Стоянов по Нова тв. Показа и друго командировъчно от 2014 г., по времето, когато президент бе все още Росен Плевнелиев, заповедта за такова посещение в Плевен бе с 27 човека.

Оставям на депутатите да преценят кой колко човека използва за охрана, каза Стоянов по повод разглеждания в момента в парламента Закон за правомощията на НСО. И определи законодателните промени на “ДПС - Ново начало” като политическа атака и опит да се блокира институцията на държавния глава. В крайна сметка не сме се хванали като удавник за сламка за тези автомобили, каза той.

Митко СМС-а хладнокръвно излъга и се опита да внуши, че президентският кортеж е от 3 автомобила, а не както всички видяхме, от 7: четири тип лимузина, два високопроходими джипа и един микробус, съпровождани от моторизирани служители, както и автопатрул на ОДМВР-Варна, контрира през фейсбук Калин Стоянов. Депутатът напомни, че втори месец чака отговор на въпросите си кои са били в колите тогава. Димитър Стоянов

Бившият МВР министър е доволен, че тази седмица комисията по вътрешна сигурност в НС прие промени, с които прекратява възможността президентската администрация да ползва колите на НСО. Димитър Стоянов трябва да слезе от S-класата и да потърси други варианти за своето придвижване, пише още Калин Стоянов.

През деня думите на президентския секретар бяха опровергани и от държавния глава Росен Плевнелиев (2012-2017).

Не с 28 души от НСО, а с екипа си се срещнах със студенти от страната в Плевен, коментира той пред “24 часа”. И настоя да се извадят всички документи, да се види кой на какво събитие е присъствал, от кого е придружаван и какъв е бил смисълът на двете събития. Плевнелиев е категоричен, че не е отишъл с НСО, а със свои секретари по икономика, отбрана и сигурност, както и съветници, за да чуе младите хора.

