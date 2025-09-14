Може ли вот №5 да бъде спрян? “Алманах” е на вече гледани теми, предупреди премиерът (Обзор)

За 180 дни изравни внесените искания с тези за цялото управление на Станишев и “Борисов 3”

Вот на недоверие №5 срещу правителството на Росен Желязков дойде за по-малко от 180 дни и постави истински рекорд за скорост. Всъщност пет вота на недоверие след демократитичните промени са били внесени само срещу правителствата на Серегей Станишев и “Борисов 3”, като всичките бяха неуспешни.

Според Желязков вотът на недоверие от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС противоречи на конституцията.

Внесеният вот на недоверие е прокламиран като един изключителен труд от 80 стр., но той повтаря в голяма степен вече случили се вотове. И тук стои въпросът

ще бъде ли допуснато разглеждането в противоречие с конституцията

на въпроси, които вече са разгледани. Каква ще е преценката по предмета на вота, защото в самия си корпус той представлява сбор на случаи, които вие познавате, каза Желязков по време на регионалната академия Младежи-ГЕРБ, която се проведе в събота в Кюстендил.

Той е на тема провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Според конституцията шест месеца не може да се иска вот по една и съща тема. Досега такъв бе искан, за външната политика, борбата с корупцията, фискалната политика и околната среда.

Желязков определи последния вот като “алманах на всички проблеми, които в момента занимават съдебната система”. И попита дали дебатът по вота няма да послужи като форма на въздействие върху безпристрастността и независимостта на съдебната власт.

Обърна внимание и че в частта, която е свързана с върховенството на закона, мотивите са преписани от доклада на Комисията за върховенството на закона за 2024 г.

Ние ще дебатираме проблемите на настоящото правителство, които се твърдят от опозицията, базирани на факти от 2024 г. Аз съм сигурен, че ще бъде много интересен дебат, в който се надявам обществото да направи разлика между отделните власти - изпълнителна, законодателна и съдебна. Това не трябва да е дебат на гърба на съдебната власт, каза Желязков.

Колегите от ГЕРБ и изпълнителната власт може би

трябва да пуснат мотивите за вот на недоверие през изкуствен интелект, за да им ги резюмира и да са наясно какво пише там,

вместо да слушат някой чел-недочел, отговори му съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов пред БНТ. И обясни, че пасажите от Доклада за върховенство на закона на ЕК - те не са преписани, а са цитирани.

От ДБ още веднъж повториха, че няма да търсят подкрепа от “Възраждане” за вота на недоврие. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че ПП-ДБ имат нови “съдружници” - “Възраждане”, МЕЧ и “Величие”.

Не мога да разбера АПС. Всички ме упрекват, че не позволявам на ГЕРБ да гласуват имунитетите на депутатите. Те дават ли си сметка, че като излязат и говорят срещу правителството, може да се събудя с друг акъл? Не знам защо го правят, каза още Борисов.

