Борисов затвори темата за общ кандидат за президент с ПП-ДБ (Обзор)

Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие Иван Иванов на откриването на последния участък от автомагистрала “Европа”.

Ляв популист ще спечели изборите, прогнозира лидерът на ГЕРБ

Петият вот на недоверие към кабинета “Желязков” затвори темата за потенциалната съвместна президентска кандидатура на ГЕРБ и ПП-ДБ. А лидерът на най-голямата парламентарна сила Бойко Борисов вече е категорично против тази идея, въпреки че сам я лансира преди време.

ПП и ДБ отсега предопределят президентските избори. И отсега мога да кажа, че въпреки че ще ви караме максимум да се раздадете за едни президентски избори, лявопопулистки президент ще спечели. И ви го казвам в очите, защото техните анализатори непрекъснато говорят как щели да предложат такъв някакъв, който да стане президент, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред младежкия актив на партията в Кюстендил.

Още преди августовската ваканция на депутатите Борисов отвори темата за съвместна кандидатура с думите, че ПП-ДБ “със сигурност си дават сметка, че без ГЕРБ не може да се случи да имат президент”. Миналия петък той директно им отправи покана и дори изчисли какво е необходимо за победа. Единен кандидат за президент, в център-дясно. Обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии. Човек, който да може 400–500 хиляди гласа да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент, очерта той формулата. И ПП, и ДБ обаче отказаха подобен вариант, макар за първи път идеята дойде от бившия премиер Иван Костов.

Лидерът на ПП Асен Василев обясни, че искат “обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ”. Като политическа шизофрения пък определи този уикенд възможността опозиция и управляващи да имат общ кандидат съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

Дебатът по предварителния президентски вот на ПП-ДБ зацикли, но двете формации все пак постигнаха съгласие за внасянето на вот на недоверие срещу кабинета сега. Което реално отказа и Борисов.

С кои очи те ще свалят правителството и ще кажат – ами от ГЕРБ да подкрепят нашия кандидат Х. Как ще се затичат от ГЕРБ към урните? Ако правиш вот само за да бръмчиш, това също не е политически отговорно за голяма партия, за каквато се представят, ядоса се Борисов.

Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие Иван Иванов на откриването на последния участък от автомагистрала “Европа”.

