Борисов затвори темата за общ кандидат за президент с ПП-ДБ (Обзор)

Ляв популист ще спечели изборите, прогнозира лидерът на ГЕРБ

Петият вот на недоверие към кабинета “Желязков” затвори темата за потенциалната съвместна президентска кандидатура на ГЕРБ и ПП-ДБ. А лидерът на най-голямата парламентарна сила Бойко Борисов вече е категорично против тази идея, въпреки че сам я лансира преди време.

ПП и ДБ отсега предопределят президентските избори. И отсега мога да кажа, че въпреки че ще ви караме максимум да се раздадете за едни президентски избори, лявопопулистки президент ще спечели. И ви го казвам в очите, защото техните анализатори непрекъснато говорят как щели да предложат такъв някакъв, който да стане президент, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред младежкия актив на партията в Кюстендил.

Още преди августовската ваканция на депутатите Борисов отвори темата за съвместна кандидатура с думите, че ПП-ДБ “със сигурност си дават сметка, че без ГЕРБ не може да се случи да имат президент”. Миналия петък той директно им отправи покана и дори изчисли какво е необходимо за победа. Единен кандидат за президент, в център-дясно. Обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии. Човек, който да може 400–500 хиляди гласа да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент, очерта той формулата. И ПП, и ДБ обаче отказаха подобен вариант, макар за първи път идеята дойде от бившия премиер Иван Костов.

Лидерът на ПП Асен Василев обясни, че искат “обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ”. Като политическа шизофрения пък определи този уикенд възможността опозиция и управляващи да имат общ кандидат съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

Дебатът по предварителния президентски вот на ПП-ДБ зацикли, но двете формации все пак постигнаха съгласие за внасянето на вот на недоверие срещу кабинета сега. Което реално отказа и Борисов.

С кои очи те ще свалят правителството и ще кажат – ами от ГЕРБ да подкрепят нашия кандидат Х. Как ще се затичат от ГЕРБ към урните? Ако правиш вот само за да бръмчиш, това също не е политически отговорно за голяма партия, за каквато се представят, ядоса се Борисов.

