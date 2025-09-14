Обвинен в опит за убийство в Пловдивско говорил, че иска да "изпробва оръжието" върху някого

Според защитата на Трайко Георгиев той действал в условията на неизбежна отбрана, но по делото има доказателства, че сам предизвикал скандала, при който наръгал опонента си

Задържаният за опит за убийство в садовското село Караджово Трайко Георгиев твърдял, че иска да "изпробва оръжието" си върху някого. Това разказали част от разпитаните по делото свидетели. Имало и данни, че той е предизвикал скандала, при който е нанесъл телесна повреда на Здравко Христев и не е действал в условията на неизбежна отбрана, както твърди защитата му.

Това съобщи представителят на обвинението пред Апелативния съд в Пловдив, където Георгиев обжалваше мярката си за неотклонение. Скандалът между него и Христев станал на 12 май 2024 г. Според прокуратурата Трайко наръгал опонента си с нож в гръдния кош, а ако на пострадалия не била оказана медицинска помощ, е било възможно нараняванията да доведат до опасност за живота му.

След случилото се Георгиев бил освободен, като дори отишъл да работи в чужбина. Щом майка му му казала, че полицията го търси обаче, се върнал и бил задържан.

Според адвокатката му Лалка Минцева не може да се направи обосновано предположение за вината на Трайко Георгиев, тъй като той не искал да убива другия мъж и се е отбранявал. "Неосъждан е, няма криминални прояви. С регистриран постоянен и настоящ адрес е. Винаги е бил откриван от органите на реда и се е явявал", каза адвокат Минцева. Тя посочи също, че мъжът е с влошено здравословно състояние и има две малки деца. Самият Георгиев пък добави, че жена му, която сега сама се грижи за тях, е бременна. По думите му тя се страхувала и имала нужда от него.

"Не се укривам. Ако се укривах, нямаше да се върна от Англия. Едно ме е яд, за децата ми", каза в последната си дума Трайко Георгиев.

От прокуратурата настояха съдът да потвърди ареста на обвиняемия. Събраните доказателства говорели за хладнокръвно престъпление, извършено по арогантен начин и след употреба на алкохол. Експертиза пък описвала мъжа като "агресивно, злопаметно, отмъстително лице".

След като изслуша страните, съдебният състав прецени, че жалбата е неоснователна. "Конфликтната ситуация е предизвикана от самия обвиняем. Макар да е с чисто съдебно минало, са налице твърдения както от пострадалия, така и от свидетел, които сочат, че той им се е заканвал със саморазправа", посочиха магистратите и оставиха Трайко Георгиев зад решетките.