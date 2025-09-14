Планински спасители в помощ на турист с инфаркт в Рила, транспортираха го с въздушна линейка

Планинските спасители от отряда на ПСС в Дупница днес бяха на поредната спасителна акция с участието на медицинския хеликоптер. Добре подготвен, местен възрастен планинар, е получил инфаркт на езерото Бъбрека в Рила.

"Изказваме ОГРОМНИ благодарности на д-р Николай Николов от Плевен, който ни оказа НЕЗАМЕНИМА подкрепа на място и остана с нас до края! Също така много благодарим на екипа от хеликоптера, на ЦСМПВ, дежурните колеги, както и на всички други, участвали по един или друг начин днес! А на бай Данчо му стискаме палци да се възстанови бързо и напълно, и впоследствие пак да обикаля по рилските склонове", написа в профила си във фейсбук планинският спасител Мартин Джокин.

ПСС - Дупница уведомява, че дежурствата през делничните дни за този сезон приключиха, а през почивните дни, те ще продължат до края на месец септември.



