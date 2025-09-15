Кметът, вицепремиерът и министърът на регионалното развитие дадоха старт на санирането на жилищни блокове в Шумен

Стойността на проекта е 415 137,97 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение – 330 календарни дни

Откриваме дългоочаквания процес по саниране на многофамилните жилищни сгради в Шумен. Със санирането наливаме в Шумен около 35 млн. лв. Ще подобрим средата и качеството на живот на гражданите, ще повишим стойността на имотите им и ще повишим енергийната ефективност в града. Благодарение на усилията на министър Иван Иванов и правителството за това, че се възстановиха парите по Плана за възстановяване и устойчивост. Благодаря на вицепремиера Зафиров и на министър Иванов за подкрепата.

Това каза днес пред гражданите кметът на община Шумен проф. Христо Христов, който заедно с вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов дадоха старт на програмата за саниране на жилищни сгради в Шумен. Тя започва с първия блок – жилищна кооперация на бул. „Велики Преслав“ № 33 – секции А и Б. Дейностите се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Вицепремиерът Атанас Зафиров посочи, че правителството подкрепя общините и програмата на санирането. Използвам случая да похваля кмета на Шумен и неговия екип за усилията, които полагат за благоустрояване на община Шумен и за проектите тук. Държавата подкрепя тези ваши усилия и ги насърчава, категоричен бе вицепремиерът. Той подчерта, че благодарение на министъра на регионалното развитие и правителството са спасени средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Вицепремиерът се обърна към изпълнителите на блока да са стриктни и коректни и да спазят всички срокове и изисквания за качество.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов посочи, че 1200 домакинства в Шумен ще бъдат с енергийно обновени домове, а Общината ще има възможности за саниране на още блокове. За 2026 г. е заложен следващ етап на Националната програмата за енергийна ефективност, която за целия мандат е на стойност 2 млрд. лв., а за тази година – 50 млн. лв. със 100 % финансиране на дейностите от държавата и ЕС, обобщи министърът. Кметът на Шумен и администрацията тук се възползват от всички възможности на бюджета и европейските програми, за което искам да ви поздравя, се обърна министърът към кмета. Той добави, че вижда активната работа на администрацията на кмета и по Инвестиционната програма за общински проекти, и по проектите с европейско финансиране, и по проектите по Интегрираните териториални инвестиции, за да бъде обновен градът.

По отношение на блока на бул. „Велики Преслав“ № 33, на 11 септември влезе в сила разрешението за строеж на санирането на четириетажната многофамилна сграда. Срокът за изпълнението на работата е до 330 календарни дни, а стойността на проекта е 415 137,97 лв. с ДДС.

Община Шумен спечели финансиране за общо 20 жилищни сгради на стойност малко над 21,6 млн. лв., както и за пет публични – на кметството в с. Мадара, Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека, Спортната зала „Плиска“ и на административната сграда на Община Шумен – на обща стойност около 13 млн. лв., посочи още кметът проф. Христов.

По договорите за саниране се предвижда подмяна на дървените и метални единични прозорци с нова ПВЦ дограма с двоен стъклопакет, топлоизолиране на външните стени с топлоизолационна система, полагане на различни видове мазилка. Ще се подменят и вратите на входовете с нови алуминиеви, а към сутерените ще се монтират самозатварящи се врати.

Предвиждат се и ремонт на покривите - подмяна на хидроизолация, мазилки по коминни тела, подмяна на козирките, топлоизолиране на подпокривното пространство с минерална вата и двойна хидроизолация. Топлоизолация се предвижда и за тавана на подземния етаж на блока, с който започва санирането в града. В рамките на проекта ще се монтират енергоспестяващо осветление и датчици за осветеност и движение. Предвижда се още изграждане на мълниезащитна инсталация и токоотводи.

Освен тази сграда, предстои и откриването на строителните площадки на блоковете на бул. „Велики Преслав" № 37 и № 39, за които има издадени Разрешения за строеж. Следващата седмица изтича 14-дневният срок за влизането им в сила.