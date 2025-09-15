ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Саръбоюков влезе във финала на дълъг скок ...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21295652 www.24chasa.bg

Арестант избяга от Районното в Асеновград, нападна полицай

Ваня Драганова

[email protected]

4648
Районното управление в Асеновград. Снимка: Google Street View

Признал вината си след 2 месеца в ареста

Мъж от Асеновград ще трябва да излежи присъда от 6 месеца в затвора за бягство от Районното и нанасянето на лека телесна повреда на полицай. Той бил задържан на 10 юли т. г., но успял да напусне сграда на полицейското управление, нападайки униформен, когото ударил в главата и тялото. 

Беглецът бил задържан и след двумесечен престой в ареста признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата. Договореното наказание от 6 месеца ще бъде изтърпяно при първоначален общо режим.

Нападателят е осъждан и преди. Съдът в Асеновград ще разясни на полицая правото да заведе гражданско дело за преживените травми. 

Районното управление в Асеновград. Снимка: Google Street View

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)