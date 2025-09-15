Арестант избяга от Районното в Асеновград, нападна полицай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Признал вината си след 2 месеца в ареста

Мъж от Асеновград ще трябва да излежи присъда от 6 месеца в затвора за бягство от Районното и нанасянето на лека телесна повреда на полицай. Той бил задържан на 10 юли т. г., но успял да напусне сграда на полицейското управление, нападайки униформен, когото ударил в главата и тялото.

Беглецът бил задържан и след двумесечен престой в ареста признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата. Договореното наказание от 6 месеца ще бъде изтърпяно при първоначален общо режим.

Нападателят е осъждан и преди. Съдът в Асеновград ще разясни на полицая правото да заведе гражданско дело за преживените травми.