Мечка се разхожда по улиците на Ловеч (Видео)

Мечка СНИМКА: Pixabay

Мечка е забелязана по улиците в Ловеч снощи, потвърдиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за забелязаното животно на ул. "Стара планина" е подаден от гражданин около 22:00 часа. С помощта на полицейски патрул мечката е изведена извън пределите на града, казаха от полицията.

За случая са уведомени Община Ловеч, директорът на зоопарка в Ловеч д-р Ивайло Станков, както и Държавното горско стопанство.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков каза пред БТА, че, след като са информирани за случая, е сформиран щаб, който ще заседава този следобед. Очаква се да бъде обсъдено доколко опасно е присъствието на мечката, в какъв ареал се движи, както и да бъдат набелязани мерки за безопасността на гражданите.

Мечка СНИМКА: Pixabay

