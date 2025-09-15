БДЖ пуска намаления за ученици и студенти

„Българските държавни железници" (БДЖ) предоставят намаления за ученици и студенти при пътуване с влак, съобщиха от пресцентъра на националния железопътен превозвач.

Във връзка с началото на учебната година и предстоящото начало на академичната година във висшите учебни заведения, БДЖ напомня, че всички учащи на възраст до 26 навършени години – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, имат право да пътуват с 50% намаление от редовната цена на билета във втора класа на всички пътнически и бързи влакове.

За да могат да ползват тази отстъпка, е необходимо да си закупят железопътна карта „Учащ". Картата се издава във всички железопътни гари и бюра в страната срещу снимка и уверение от съответното учебно заведение. При представяне на снимката и необходимия документ, картата се издава веднага на място. Цената на железопътна карта „Учащ" е 1,00 лв. и е валидна от 1 септември до 30 септември на следващата година, посочват от железопътния превозвач.

БДЖ предлага и допълнителни преференции за всички ученици и студенти, които са закупили железопътна карта „Учащ". Срещу тази карта, учащите могат да закупят отново с 50% отстъпка и абонаментна карта за един или три месеца, като по този начин цената на всяко тяхно пътуване ще бъде още по-ниска. Допълнително предимство е фактът, че абонаментните карти важат за пътуване както с пътнически, така и с бърз влак, без да се доплаща разлика в цената заради различната категория на влака.

Учащите на възраст до 26 навършени години ползват допълнителни намаления и при пътувания в група. „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД предлага 75% намаление от редовната цена на билетите за организирани групи от минимум десет души. За целта е необходимо да се представи писмо и поименен списък в два екземпляра с посочени дати на раждане на участниците в групата, заверени с подпис и печат от учебното заведение. В случай, че пътуващите в групата ученици или студенти са от различни учебни заведения, тогава те задължително трябва да представят и железопътна карта „Учащ". Преподавателите, които придружават групата, ползват също 75% намаление от цената на билета.

За улеснение на учебните заведения, националният железопътен превозвач предлага унифициран формуляр за заявка за групово пътуване. Този формуляр, както и пълното съдържание на регламента за организиране на групови пътувания, са публикувани на официалната интернет страница на дружеството www.bdz.bg., допълва БТА.