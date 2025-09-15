"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кола блъсна на пътя каруца и се заби в дърво, двама са пострадали, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 14 септември, около 09:30 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в село Полк. Савово. Установено е, че лек автомобил „Форд", управляван от 77-годишен мъж, застига и блъска каруца. При удара колата напуска пътното платно и се блъска в крайпътно дърво.

При инцидента са пострадали водачът на автомобила, който е с фрактура на таза и счупен прешлен, и возещ се в каруцата мъж на 54 години, който е със счупена колянна става. Двамата мъже са настанени в болницата в Добрич, без опасност за живота.

На 12 септември около 15:10 часа в Добрич по ул. „Отец Паисий" на пешеходна пътека лек автомобил „Хонда", управляван от 53-годишна жена, блъска 83-годишна жена.

Пешеходката е в болницата в Добрич с фрактура на таза, без опасност за живота. По случаите са образувани досъдебни производства.