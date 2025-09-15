Радев: Не искам днес да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие

"Не искам на този наистина прекрасен български празник - празника на нашите деца, да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие, нито с други злободневни теми". Това каза президентът Румен Радев по време на откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов" в София, цитиран от БТА.

На 12 септември депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и „Морал, единство, чест" (МЕЧ) внесоха искане за гласуване на вот на недоверие към правителството в деловодството на Народното събрание. Искането за вот недоверие е поради провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава.

Вотът е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и представители на „Алианс за права и свободи" (АПС), каза Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ. Приносът за частта, касаеща вътрешната сигурност и обществения ред е на МЕЧ, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ, уточни той. По думите му правителството не се справя в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие" и се задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани.

Той коментира и предложените промени, чрез които да отпадне функцията на Националната служба за охрана (НСО) да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

"Всяка регионална дирекция, на което и да е министерство, има служебни автомобили, в президентството няма такива - това е единствената държавна институция, която няма", заяви Радев.

"Няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, коли, шофьори", каза държавният глава. Според него предложените промени в закона целят противопоставяне.

"Днес няма да си губим времето с такива злободневни теми, нито с други министерства, които се оплетоха с разни лъжи, нито с признанията на г-н Борисов, че магистрала "Хемус" ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно – аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащането е изтекло в чували", коментира Радев.

Всички успехи в новата история на България се дължат именно на образования и посветен на каузата на просветата, независимостта и свободата български народ, заяви още Румен Радев. Просветеният и образован народ е неуязвим за демагогиите. Голямото предизвикателство пред обществото ни днес е как да гарантираме достойното бъдеще на България, което е немислимо без образование. Образование обаче, което да развиваме както на основата на модерната технология, така и на основата на богатите традиции в нашата образователна система, каза президентът. По думите му образованието трябва да възпитава в родолюбие и да изгражда достойните личности на България.