145 хил. ученици ще получат по 150 лв. за първия учебен ден

Близо 145 000 деца са получили еднократна помощ от Министерството на труда и социалната политика. Семействата на повече от половината от тях вече са получили първия транш от подпомагането от 150 лв. Останалите ще получат средствата в следващите седмици.

Втората половина от общата сума от 300 лв. се изплаща в началото на втория срок, при условие че детето ходи редовно на училище. Помощта се отпуска на всички деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища, независимо от дохода на техните семейства. Очаква се да бъдат подкрепени общо около 250 000 деца.

Подаването на документи до дирекциите „Социално подпомагане" в цялата страна продължава до 15 октомври. Във всички структури на АСП е създадена организация за навременното им обработване.

Заявленията могат да бъдат подадени лично на място в дирекциите „Социално подпомагане", с лицензиран пощенски оператор, както и по електронен път през портала на Министерството на електронното управление e-gov – www.egov.bg/wps/portal. Достъпът до него е възможен с персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт, както и с електронен подпис.