ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Саръбоюков влезе във финала на дълъг скок ...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21296015 www.24chasa.bg

Mъж преби жена си в село Софрониево

Камелия Александрова

[email protected]

2752
Mъж посегна на жена си на Кръстовден

На 14-ти септември около 13:15 ч. е получен сигнал в РУ-Монтана за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие.

От извършените процесуално следствени действия е установено, че на 14.09.2025 г. Около 3 ч в гр. Монтана 36 г. от с. Софрониево е нанесъл побой на живеещата с него на семейни начала 35-годишна жителка на гр. Монтана, с което й е причинил лека телесна повреда. Същият е отправил и закани за убийство. Задържан е за срок до 24 ч. в РУ-Монтана.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление в условията на домашно насилие и продължава работа РУ-Монтана.

Mъж посегна на жена си на Кръстовден

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)