Mъж преби жена си в село Софрониево

На 14-ти септември около 13:15 ч. е получен сигнал в РУ-Монтана за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие.

От извършените процесуално следствени действия е установено, че на 14.09.2025 г. Около 3 ч в гр. Монтана 36 г. от с. Софрониево е нанесъл побой на живеещата с него на семейни начала 35-годишна жителка на гр. Монтана, с което й е причинил лека телесна повреда. Същият е отправил и закани за убийство. Задържан е за срок до 24 ч. в РУ-Монтана.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление в условията на домашно насилие и продължава работа РУ-Монтана.