Почина отец Иван от Нови хан, създал приюти за хората в нужда

Почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда. Това потвърди кметът на село Якимово Георги Георгиев пред Нова тв.

Духовникът беше посветил последните няколко десетилетия от живота си да помага на хора в беда и с тежка житейска съдба.

През годините 80-годишният отец успя да създаде приюти в три села - Нови хан, Якимово (Монтанско) и Коняво (Кюстендилско), където настаняваше хора в нужда.

Последните години обаче отецът се сблъска със сериозни проблеми. дин от най-тежките моменти беше през 2014 г., когато катастрофира между пловдивското село Цалапица и град Съединение. След инцидента свещеникът беше с травма на главата, гръдния кош, счупена на две места бедрена кост на десния крак и тежък проблем на меките тъкани на подбедрицата. Месеци отне, докато духовникът се възстанови и да проходи самостоятелно.

След това на няколко пъти отец Иван влизаше в болница и му откриха диабет. Отчето припадна по време на летен лагер и се появиха усложнения с кръвното налягане. Преживя и два инсулта, след които част от лицето му се парализира и изпитваше затруднения да говори.

Последно имаше проблеми със зрението, които трябваше да бъдат решени с операция, но се оказа, че интервенцията е опасна за здравето му и лекари отказаха да я извършат.