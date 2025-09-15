С мощни възгласи „Много е яко!“ в цветната тичаща еуфория се включи и националния отбор по Художествена гимнастика, заедно с треньора им Весела Димитрова, които направиха и импровизирана тренировка на спортните легенди Йордан Йовчев, Тереза Маринова , Евгени Иванов -Пушката и Екатерина Дафовска по въртене на лента.

Над 2000 софиянци и гости на столицата, включително от Япония, се включиха в „Голямото цветно тичане“ по четирите трасета на 3,6,9 и 12 км. Всички те тръгнаха от голямата арка „Старт“ с шумно обратно броене, разпръсквайки облаци цветен прах.

Хъскито ОбиУан е големият победител в „Маратона на 4 лапи“, а първи в мини-бягането за деца се класира 7-годишният Михаил Димитров, за когото утре е първи учебен ден.

Още в 7.30 сутринта най-ранобудните фенове на активния живот се събраха пред НДК във фестивалното селище на марките на Нестле, за да се подготвят с кафе, закуски и активна разгрявка със забавни игри за голямото тичане.

В същото време над 100 четириноги любимци и техните стопани изпълниха градината зад Сити Център, подготвяйки се за първото за деня цветно тичане – „Маратон на 4 лапи“.

В 9.30 финишираха малко повече от половината опашати ентусиасти - 52 кучета, като безспорният шампион беше ОбиУан – хъскито, което оправда своето „междузвездно“ име и получи мощни аплодисменти от събралото се множество. По същото време записващите се за участие за „Голямото цветно бягане“ се виеха на стройна опашка пред регистрационните пунктове и организаторите коментираха, че въпреки огромното струпване на хора, всички преминаха през записването много дисциплинирано и без никакви инциденти. Всички участници получиха тениски, мешки, шапки и цветен прах.

Део, водещият с главно „В“, на „Нестле за Живей Активно!“ за всички 20 сезона, се раздаде не само на сцената, но и в бягането като изтича трасето от 6 километра, дори без да се задъха. По време на неговото тичане, спонтанно мястото на водещия заеха Нели Ангелова, Маркетинг директор на Нестле за Югоизточен пазар и актьорът-инфлуенсър ЕйБо, по-известен като Леля Ти, който се включи с забавни импровизирани коментари „Все съм виждал сцени, все съм виждал купони, все съм виждал луди хора, ама като вас, хора, не съм срещал – направо сте страхотни“ – коментира „Леля Ти“ и толкова се ентусиазира, че забрави за хапливите си коментари.

Цветният старт на „Голямото цветно тичане“ започна точно в 10.10 часа, с 10 минути закъснение, заради спиране на тока, което организаторите коментираха като задължителна част от историята на „Нестле за Живей Активно!“ : „Много е важно нещо да се обърка, за да ни върви след това като по вода. Този път по случайност не ни валя, затова беше редно да спре тока – това означава, че енергията ни е на ниво и е взривила мрежата“- коментира Нели Ангелова.

Стартът започна с мощно обратно броене, взрив от цветен прах и много настроение, като не липсваше и спортен хъс. Много от участниците дойдоха с импровизирани плакати, които да ги отличават от останалите и да надъхват техните фенове да ги аплодират.

„Ние сме свикнали с енергията на „Нестле за Живей Активно!“, тя е неописуема с думи, затова винаги казвам – елате и я усетете на място, защото не мога да ви я разкажа. Но този път направо избухнахме, толкова много адреналин, цвят и веселие на едно място дори аз не съм виждал, а съм с „Нестле за Живе Активно! от ден първи. Чувствам се зареден и ще ме държи направо до зимата, когато пак ще се събираме“ – разказа легендата Йордан Йовчев, който е от най-активните членове на голямото семейство на „Нестле за Живей Активно!“.

Заедно с него на старта се подредиха и Тереза Маринова, Евгени Иванов -Пушката, Екатерина Дафовска, Симона Дянкова и специалните гости, част от Националния отбор на България по Художествена гимнастика – София Иванова и Маргарита Василева, заедно с техния треньор Весела Димитрова, световната и европейска шампионка за девойки Магдалена Вълкова и Део.

Докато над 2000 души тичаха трасетата от 3,6,9 и 12 км под зоркия поглед на партньорите от София Рън, които отчитаха времето и резултатите на бягащите, на специалния детски кът на Nesquik и „Нестле за по-здрави деца“ градусът на емоциите беше обратно пропорционален на възрастта на участниците, най-малкият от които беше Валери на 2 години и половина. Всички те с ентусиазъм участваха в игрите , с които да загреят за мини-маратона, в който взеха участие над 100 деца. Тереза Маринова и Симона Дянкова дадоха старт на детското тичане и лично доведоха тримата победители до голямата сцена, на която те получиха своето официално признание и награди.

„Ние в нашето активно семейство винаги казваме, че не е важно кой ще завърши първи, защото самият факт, че сме заедно и се забавляваме докато се движим е нашата голяма победа. Но все пак състезателния дух е част от активното забавление и затова по традиция награждаваме с аплодисменти, отличия и специални награди най-добрите във всяка дисциплина. Мен лично ме е яд, че не финиширах сред първите трима в категорията 6 км и това е, защото снощи ми се наложи да стоя до по-късно, но с радост ще раздам наградите, заедно с нашите любими посланици“ – коментира Део в началото на официалната церемония за награждаването на участниците във всички категории.

Първи бяха почетени домашните любимци, които освен индивидуални награди, получиха и голямото удовлетворение, че благодарение на тяхното активно участие беше събрана над половин тон храна, която Purina по традиция ще дари на приютите за животни.

12 са индивидуалните победители в четирите категории на „Голямото цветно бягане“ и всички те си получиха наградите лично от Йордан Йовчев, Евгени Иванов-Пушката, Тереза Маринова и Маруся Иванова и се снимаха заедно на сцената.

Nescafe Dolce Gusto определи и една специална награда – последен модел кафе-машина, която беше дадена на най-активния участник в леденото предизвикателство на марката.

На финала на официалната церемония на сцената се качиха и най-малките победители – тримата завършили първи в мини-маратона, които получиха наградите си от Симона Дянкова.

Най-цветният празник завърши с голямо цветен денс маратон, за който водещия Део се преквалифицира на DJ и се раздаде и като танцьор на сцената, заедно с всички фенове на активния живот.