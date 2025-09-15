ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Саръбоюков влезе във финала на дълъг скок ...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21296229 www.24chasa.bg

36-годишен мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа на пътя Котел-Омуртаг

1988
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

36-годишен мотоциклетист от с. Долно Козарево е с опасност за живота след катастрофа в община Омуртаг, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 15:15 ч. на 13 септември на пътя Котел-Омуртаг. По първоначални данни водачът на мотоциклета е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в правомерно движещ се там лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж от Ямбол.

Мотоциклетистът е приет в МБАЛ-Търговище с фрактури на ребра, на череп и с травма на белия дроб, с опасност за живота.

Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.

По случая се води разследване.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)