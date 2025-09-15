ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Саръбоюков влезе във финала на дълъг скок ...

Над 2 кг марихуана откриха полицаи при проверка на 47-годишен шофьор в Чирпан

1856
Марихуана Снимка: МВР

Полицаи откриха над 2 кг марихуана след проверка на 47-годишен шофьор. Това съобщиха от МВР - Стара Загора. 

Полицейски служители от РУ-Чирпан извършили проверка на лек автомобил, управляван от 47-годишен мъж. Намерена е около 30 грама зелено кафява суха тревиста маса.

Извършена е проверка в два частни дома, обитавани от мъжа в с. Горно Белево, където са намерени найлонови пликчета, съдържащи суха зелена тревиста маса с общо тегло 2 кг и 230 грама. Изготвената експертиза установява, че иззетите вещества представляват марихуана.

Мъжът е задържан. Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

Марихуана Снимка: МВР

