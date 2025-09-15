Токов удар уби 35-годишен край Чепеларе, качил се на електрически стълб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

35-годишен мъж от Чепеларе е загинал от токов удар в в местност "Чукара" в близост до параклиса "Успение Богородично" край Чепеларе.

Сигналът за инцидента е подаден от 25-годишна жена.

По първоначални данни, 34-годишният мъж, който е от Чепеларе, се е изкачил на електрически стълб и е починал вследствие на токов удар, съобщи полицията в Смолян.

Тялото на починалия е транспортирано за аутопсия. Тепърва ще се изясняват причините за възникване на инцидента. По случая е образовано досъдебно производство.