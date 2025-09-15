ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Саръбоюков влезе във финала на дълъг скок ...

Младеж и двама непълнолетни са в ареста за жесток побой на 43-годишен

Тони Маскръчка

5188
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Трима души са арестувани за нанесен жесток побой над 43-годишен мъж. В Първо РУ-Благоевград е получен сигнал, че около 04:00 часа в неделя пред питейно заведение в Благоевград е възникнала физическа саморазправа, при която са нанесени удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на 43-годишен благоевградчанин. Той е получил фрактура на ребра и пневмоторакс и е настанен за лечение в МБАЛ-Благоевград.

От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия и са установени тримата извършители на деянието – 28-годишен мъж и двама непълнолетни младежи, които са от гр. Благоевград. Образувано е досъдебно производство. Работата продължава.

