12-класничка от "Яворов" аха да ревне на първия учебен ден, мъчно й е, че завършва (Снимки, видео)

Ученици се завърнаха в обновената си любима гимназия, не можаха да я познаят

Някои зрелостници посрещнаха първия учебен ден в кафенето, първолаците - пременени и възторжени

Кметът Костадин Димитров и директорът Пламен Стоилов откриха ремонтираното учебно заведение

С тъга посрещна 15-и септември 12-класничката от Пловдив Наталия Джантова. "Мъчно ми е, това е последната година в училище, иде ми да заплача", не скри емоциите си тя, прекрачвайки прага на своята любима гимназия "Пейо Яворов" в Пловдив. След година и половина обучение в други бази, учениците се завърнаха и не можаха да познаят сградата. Тя е обновена да неузнаваемост. Нови класни стаи, освежена фасада, подреден двор.

Това още повече разчувства някои 12-класници. "Първи учебен ден от последната ни година", не скри вълнението си и Дилян Гънчевски.

За разлика от тях други зрелостници решиха да посрещнат 15 септември в близкото кафене.

С коренно различни чувства бяха първолаците, които наброяват 72. Всички имаха окачени на вратовете си картинки с лика на патрона на училището - големия поет Пейо Яворов.

"С повечето съученици се познаваме от детската градина и сме приятели", каза Елена Димитрова е от 1 "в" клас. Класната им Веселка Венциславова ги попита дали знаят какво трябва да правят, когато започне химнът, а те отговориха: "Да стоим мирно и да пазим тишина". Един малчуган гушкаше майка си и не искаше да я пусне. "До вчера нямаше търпение за първия учебен ден, а сега не искаш да се отделиш от мен", каза му тя учудена.

Много деца се прегръщаха, след като цяло лято не са се виждали. Нямаше ученик без букет. Момиченце прегръща свой съученик, с когото са били до вчера в детската градина, а днес са в един клас. Снимка: Мая Вакрилова

Не толкова ентусиазирани бяха някои 4-класници. "Искаме по-дълга лятна ваканция, сега отново ще трябва да ставаме и да ни мъчат по цял ден", не скри Боян. Но пък в следващия момент търсеше класната си, за да й подари цвете.

Ема, Вики и Никол от 5 "а" са част от мажоретния състав, който откри тържеството. "Цял месец репетирахме, без нас този празник няма да е същият", каза Никол.

Церемонията започна с вдигане на българското знамето и химна. Първолаците Биляна Боева и Иван Георгиев изрецитираха "Да си първокласник - то не е шега" и "Детенце хубаво" на Вазов.

Кметът Костадин Димитров поднесе цвете на класната им и приветства възпитаниците на училището. "Родители, подкрепяйте децата си", обърна се той и благодари на всички, че са изтърпели неудобството с ремонта толкова време. "Важно е децата да учат в добра среда, за да има и добри резултати", завърши той. След това заедно с директора Пламен Стоилов и заместникът му Хакъ Сакъбов срязаха лентата. Тогава би и първият звънец и децата с учителките си влязоха в обновените класни стаи. В учебното заведение бяха вложени 6,8 милиона лева.

Малки ученици се радват от срещата в училищния двор. Снимка: Мая Вакрилова Знаменосците от СУ "Пейо Яворов" бяха на първа линия. Снимка: Мая Вакрилова Първокласник рецитира "Детенце хубаво" на Вазов. Снимка: Мая Вакрилова Всеки ученик носеше букет за госпожата, а някои и саксии. Снимка: Мая Вакрилова