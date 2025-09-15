4 часа полицията издирва семейство с деца, GPS ги отвел на границата с Гърция вместо на Калотина

Почти 4 часа екипи от полицейските управления в Момчилград и Крумовград издирваха в Източните Родопи семейство от Варна с две малки деца, които вместо на Калотина GPS-ът отвел на границата с Гърция.

Сигналът от бедстващите бил подаден на единния европейски номер в 1,20 часа на 13 септември. Разтревожените родители съобщили, че са се изгубили и не знаят къде се намират. Пътували с автомобила си по указанията на навигацията, но стигнали до гориста местност, където внезапно пътят свършвал и не можели да се ориентират накъде да поемат.

Изгубилите се били локализирани и към тях били насочени служители на две полицейски управления. Били открити към 05 часа в землището на село Рибино, което е близо до границата с Гърция. Полицаите извели пътуващите на главния път.